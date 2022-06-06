У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Фото: president.gov.ua

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 6 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько  31250 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1386 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од,
  • артилерійських систем – 690 (+4) од,
  • РСЗВ - 207 (+0) од,
  • засобів ППО - 96 (+1) од,
  • літаків – 211 (+1) од,
  • гелікоптерів – 176 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3),
  • крилатих ракет - 125 (+3),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од,
  • спеціальної техніки - 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Дані уточнюються.

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