У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 6 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31250 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1386 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од,
- артилерійських систем – 690 (+4) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засобів ППО - 96 (+1) од,
- літаків – 211 (+1) од,
- гелікоптерів – 176 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3),
- крилатих ракет - 125 (+3),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од,
- спеціальної техніки - 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Дані уточнюються.