Бутусов озвучив свою версію ситуації в Сєвєродонецьку

Головний редактор видання "Цензор.нет", журналіст Юрій Бутусов заявив про те, що офіційна інформація влади про ситуацію в Сєвєродонецьку не відповідає дійсності. Про це Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook.

Журналіст зазначив, що здивований "неадекватними заявами" влади щодо ситуації у Луганській області.

Останній час часто перебуваю в Сєверодонецьку та околицях, і здивований неодноразовими неадекватними заявами деяких керівників щодо оперативної обстановки в Луганській області. У день візиту президента Зеленського до Луганської області голова ОВА Гайдай заявив про настання та звільнення 50% міста. відповідає дійсності", – написав Бутусов.

Він наголосив, що на війні потрібно вводити в оману супротивника, а не своїх громадян.

"У даному випадку українське суспільство має отримувати інформацію, наближену до реальності, перемоги нам потрібні реальні, а не вигадані. Ризик самообману на війні в тому, що потім під хибні вигадки та невиправдані оптимістичні заяви підганяють підрозділи, людей та приймають рішення таким чином, які теж не відповідають обстановці. Припиняйте ці словесні ігри, тож не потрібно робити", – порадив журналіст.

Бутусов повідомив, що українські воїни тримають позиції у складній обстановці, і ця обстановка потребує "якщо не всієї правди, то хоча б у відсутності брехні" .