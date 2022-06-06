Бутусов озвучив свою версію ситуації в Сєвєродонецьку
Головний редактор видання "Цензор.нет", журналіст Юрій Бутусов заявив про те, що офіційна інформація влади про ситуацію в Сєвєродонецьку не відповідає дійсності. Про це Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook.
Журналіст зазначив, що здивований
"неадекватними заявами" влади щодо ситуації у Луганській області.
Останній час часто перебуваю в Сєверодонецьку та околицях, і здивований неодноразовими неадекватними заявами деяких керівників щодо оперативної обстановки в Луганській області. У день візиту президента Зеленського до Луганської області голова ОВА Гайдай заявив про настання та звільнення 50% міста. відповідає дійсності", – написав Бутусов.
Він наголосив, що на війні потрібно вводити в оману супротивника, а не своїх громадян.
"У даному випадку українське суспільство має отримувати інформацію, наближену до реальності, перемоги нам потрібні реальні, а не вигадані. Ризик самообману на війні в тому, що потім під хибні вигадки та невиправдані оптимістичні заяви підганяють підрозділи, людей та приймають рішення таким чином, які теж не відповідають обстановці. Припиняйте ці словесні ігри, тож не потрібно робити", – порадив журналіст.
Бутусов повідомив, що українські воїни тримають позиції у складній обстановці, і ця обстановка потребує
"якщо не всієї правди, то хоча б у відсутності брехні".
"Інакше це викликає занепокоєння, чи розуміють керівники, що відбувається. Два дні тому противник вийшов на околицю міста, зараз наші війська обороняють промзону Сєверодонецька. Викликає занепокоєння регулярне повідомлення бажаного замість дійсного. Щоб здобувати реальні перемоги, потрібно не створювати повітряні замки", – резюмував Бутусов.