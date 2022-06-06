Зеленський підтримав петицію щодо заборони феєрверків

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків﻿. Про це йдеться у відповіді голови держави на петицію на його сайті, повідомляє Ділова столиця.

Петицію з назвою "Про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів. Закриття усіх магазинів піротехніки. Штраф за невиконання в розмірі від 15 тис. грн" зареєстрували на сайті президента наприкінці грудня 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення Росії. Вона набрала 25 297 голосів.

Скріншот president.gov.ua

Володимир Зеленський відповів на звернення 3 червня. Він згадав про "тяжкі наслідки для громадян та навколишнього середовища, використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а почасти створює загрози їх життю і здоров’ю" .

"Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їх ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні" , – зазначив президент.

Петицію передали до Кабінету міністрів з проханням розглянути та вжити необхідних заходів.