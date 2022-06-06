Зеленський підтримав петицію щодо заборони феєрверків

Зеленський підтримав петицію щодо заборони феєрверків

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків﻿. Про це йдеться у відповіді голови держави на петицію на його сайті, повідомляє Ділова столиця.

Петицію з назвою "Про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів. Закриття усіх магазинів піротехніки. Штраф за невиконання в розмірі від 15 тис. грн" зареєстрували на сайті президента наприкінці грудня 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення Росії. Вона набрала 25 297 голосів.

Петиція щодо заборони феєрверків
Скріншот president.gov.ua

Володимир Зеленський відповів на звернення 3 червня. Він згадав про "тяжкі наслідки для громадян та навколишнього середовища, використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а почасти створює загрози їх життю і здоров’ю".

"Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їх ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні", – зазначив президент.

Петицію передали до Кабінету міністрів з проханням розглянути та вжити необхідних заходів.

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