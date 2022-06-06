Британська розвідка: РФ ударила по Києву для зриву поставок зброї

Відновлення ракетних ударів по Києву може свідчити про спроби кремлівського режиму зірвати постачання Україні західної зброї.﻿ Про це йдеться у зведенні розвідки Великобританії, оприлюдненому в понеділок, 6 червня, повідомляє Новое время.

Напередодні РФ уперше з кінця квітня вдарила по Києву крилатими ракетами, які пошкодили інфраструктуру в Дарницькому районі міста.

У міноборони РФ заявили, що метою були українські танки, які нібито перебували на території вагоноремонтного заводу (ДВРЗ), проте в "Укрзалізниці" цю інформацію спростували, запросивши журналістів самим переконатися в цьому.