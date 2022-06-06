У київському метро скоротили інтервал руху поїздів

У київському метрополітені інтервал руху скорочено до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові – до 8-10 хвилин. Про це повідомляє КМДА﻿.

Також запрацюють другі вестибюлі на станціях «Дарниця» та «Видубичі». На станціях «Осокорки» та «Лісова» роботу вестибюлів буде змінено.

Без зупинки поїзди курсують повз станції «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Майдан Незалежності».

Зачинено пересадочний вузол «Хрещатик»–«Майдан Незалежності».

У разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття.