Колишній завод Renault у Москві офіційно перейменували на "Москвич"

Колишній завод Renault у столиці РФ, ЗАТ "Рено Росія", перейменували на АТ "Московський автомобільний завод Москвич"﻿. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на дані відповідного держреєстру, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, зміни до Реєстру внесли 3 червня. У ньому зафіксовано і зміну керівника — замість Яна Птачека ним став Дмитро Пронін.

У реєстрі зазначається, що співвласником компанії є ТОВ "Центр розвитку технологій", який через АТ "Особлива економічна зона "Зеленоград" контролюється департаментом майна Москви.

Нагадаємо, наприкінці березня французька компанія Renault призупинила всі операції з виробництва автомобілів у Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

У середині травня мер Москви Сергій Собянін анонсував поновлення виробництва автомобілів під брендом "Москвич" на базі колишнього московського заводу Renault у столиці РФ.