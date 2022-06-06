ЄС розробив план заміщення російського газу
Європейський союз розробив план заміщення газу із Росії, щоб позбавитися енергетичної залежності. Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, із посиланням на DW, повідомляє Європейська правда.
За словами комісара, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік.
У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу зі США або Катару, 10 млрд кубометрів - наявними трубопроводами, аналог ще 25 млрд кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і сонячних панелей.
Єврокомісар констатував, що президент РФ Владімір Путін використовує
"газ, щоб розділити нас, і протягом багатьох років робив усе, щоб поділити Європу".
"Він намагався роз'єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб розділити нас", - сказав Бретон.