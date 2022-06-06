ЄС розробив план заміщення російського газу

Європейський союз розробив план заміщення газу із Росії, щоб позбавитися енергетичної залежності.﻿ Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, із посиланням на DW, повідомляє Європейська правда.

За словами комісара, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік.

У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу зі США або Катару, 10 млрд кубометрів - наявними трубопроводами, аналог ще 25 млрд кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і сонячних панелей.

Єврокомісар констатував, що президент РФ Владімір Путін використовує "газ, щоб розділити нас, і протягом багатьох років робив усе, щоб поділити Європу" .