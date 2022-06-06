Сили оборони: окупанти обстріляли Запорізьку область

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів населених пунктів Успенівка, Оріхів, Кам’янське, що у Запорізькій області загинуло двоє осіб, ще п’ятеро отримали поранення.﻿ Про це, з посиланням на Сили оборони Запорізького краю, повідомляє Новое время.

Також окупанти відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі, внаслідок обстрілів значні пошкодження отримали чотири будинки, також було зруйновано одинадцять будинків та три гаражі.

Минулої доби ворог активних наступальних дій не робив. Основні зусилля продовжували зосереджуватися на стримуванні підрозділів Сил оборони та зміст зайнятих рубежів.