Стефанчук: кожні три дні війна убиває одного медійника
Кожні три дні війна убиває одного медійника. Про це у своєму зверненні з нагоди Дня журналіста повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.
"На жаль, кожні три дні війна убиває одного медійника. Все довшим стає список загиблих журналістів. Все більше стає ненаписаних матеріалів, незаписаних подкастів, невідзнятих сюжетів", - написав він.
Він також подякував усім журналістам, які
"захищають державу на інформаційній передовій і є протиотрутою до російської брехливої пропаганди".