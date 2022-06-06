bTV: Україна направила запит Болгарії на поставку зброї

Україна направила запит до Міністерства закордонних справ Болгарії з проханням надати озброєння. Поки Київ не отримав відповіді. ﻿Про це заявив посол України в Болгарії Віталій Москаленко, із посиланням на bTV, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Я відправив ноту в п'ятницю. Неможливо отримати відповідь за такий короткий термін, але я направлю аналогічні звернення в інші відповідні установи, наприклад, в Міноборони" , - заявив посол.

За його словами, він запросив гаубиці і ракетні комплекси.

"Нам потрібна зброя, мова йде про гаубиці і ракетні комплекси - стару радянську зброю, з якою ми впораємося" , - сказав Москаленко.

Він також повідомив, що в Болгарії буде відремонтовано 80 українських танків.