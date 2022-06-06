ДПСУ: з України за добу виїхала 31 тисяча людей

За добу 5 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів. Про це повідомляє﻿ Західне регіональне управління ДПСУ.

З України минулої доби вибули майже 31 тисяча осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули майже 40 тисяч осіб, понад 36 тисяч з них – українці. Вже більше трьох тижнів кількість громадян, які повертаються до України, більша від чисельності тих, які виїжджають за кордон.

Також оформлено 146 вантажівок з гуманітарною допомогою.