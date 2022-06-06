Андрющенко: в Маріуполі їжа дістається лише кожному п'ятому

Щоденна черга за гуманітарною допомогою в Маріуполі сягає до 2 тис. людей, проте їжу отримують не всі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ Метро сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять в черзі по 6 часів даремно" , - повідомив він.

Зазначається, що в місті також немає питної води, зокрема і на території "гуманітарного штабу".