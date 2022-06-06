Андрющенко: в Маріуполі їжа дістається лише кожному п'ятому
Щоденна черга за гуманітарною допомогою в Маріуполі сягає до 2 тис. людей, проте їжу отримують не всі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
"Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ Метро сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять в черзі по 6 часів даремно", - повідомив він.
Зазначається, що в місті також немає питної води, зокрема і на території "гуманітарного штабу".
"Тіні для укриття немає. Кожен час останніми днями до 10 людей вивозять до лікарні через обморок. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня. Все заради такого набору. Бо іншого шляху отримати їжу немає", - йдеться в повідомленні.