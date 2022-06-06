Bild: у ФРН бояться, що Україна використає німецькі танки для вторгнення в РФ

Уряд Німеччини не хоче постачати танки в Україну, тому що боїться, що ЗСУ можуть використовувати їх для вторгнення на територію країни-агресора Росії, повідомляє Bild, повідомляє Новое время.

Видання з посиланням на джерела, близькі до уряду, пише, що є побоювання, що "Україна може стати надто самовпевненою", якщо здобуде низку перемог на полі бою і перейде на територію країни-агресора. Це означатиме, що німецькі танки знову опиняться на території Росії.

"Це побоювання наголошує на певній недовірі Берліна до президента України Володимира Зеленського. І це також є причиною того, що оборонна промисловість Німеччини не отримала дозволу на постачання бойових танків" , — йдеться у матеріалі.

За даними німецьких ЗМІ, за останні дев’ять тижнів уряд Олафа Шольца звів до мінімуму постачання зброї в Україну.

Видання Welt am Sonntag повідомило, що в період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві невеликі партії зброї. У середині травня Німеччина відправила 3 тисячі протитанкових мін і 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

28 травня посол ФРН у Києві Анка Фельдгузен заявила, що уряд Німеччини ухвалив остаточне рішення щодо постачання важкого озброєння в Україну.

На тлі критики на адресу Шольца щодо неоднозначної позиції Бундестаг 26 квітня схвалив постачання важкого озброєння Україні. Пізніше Шольц відкинув критику та запевнив, що ФРН продовжить надавати Києву озброєння для боротьби у війні, розв’язаної Росією. Проте критика у Бундестазі на його адресу триває.