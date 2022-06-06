Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
Голова уряду Великобританії Борис Джонсон підтвердив передачу Україні сучасних реактивних систем залпового вогню. Їх дальність складає 80 кілометрів. Про це, із посиланням на Twitter Джонсона, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Британія надасть Україні ракетні системи M270, та постачатиме боєприпаси M31A1 у великих масштабах.
"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів. Велика Британія подарує Збройним силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати триваючий наступ Росії", - зазначив прем'єр.
На сайті британського уряду пояснюють, що рішення про передачу було узгоджене з США, які нададуть Україні високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.