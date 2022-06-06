Група Макфола-Єрмака представила Дорожню карту індивідуальних санкцій

Міжнародна робоча група Макфола-Єрмака з питань санкцій щодо Росії представила Дорожню карту індивідуальних санкцій.﻿ Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿.

За його словами, головне завдання нового документу - посилення тиску на керівні еліти режиму, що сприятиме припиненню війни Росії проти України. Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити найшвидше та найефективніше.

Зокрема, група експертів передбачає можливість обирати категорії осіб, персональні санкції демократичного світу проти яких стануть найболючішими.

"Серед цих категорій - олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей" , - додає Єрмак.

Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менше 12 тис. фізичних і 3 тис. юридичних осіб. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes.

На думку групи Макфола-Єрмака, особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях.

"Серед них: Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю" та інших великих активів, Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній "Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо" , - наголосив керівник ОП.

Група Макфола-Єрмака такоє вважає ключовими санкційними механізмами: заморожування активів, заборона на в’їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях.