Гайдай: у Сєвєродонецьку погіршилася ситуація

У понеділок, 6 червня, ситуація у Сєвєродонецьку дещо погіршилася, бої дуже динамічні. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Під час контрнаступу було відбито половину міста, але зараз ЗСУ утримують позиції в промзоні.

Кількість обстрілів Сєвєродонецька і Лисичанська збільшилася десятки разів, зазначив Гайдай.

Також на Луганщині багато міст із ситуацією, яку можна порівняти з Маріуполем. Зокрема йдеться про Щастя, Попасна, Рубіжне.