ОВА: війська РФ намагалися атакувати позиції ЗСУ на Ізюмщині

Російські війська намагався атакувати українські позиції на Ізюмщині. Однак успіху не мали і відійшли, зазнавши втрат. Про це повідомив﻿ очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На північному та північно-східному напрямку окупанти зосередили увагу на обороні. Наші Збройні Сили намагаються просуватися вперед. Ворог відігрується на мирних харків'янах та посилює обстріли житлових районів" , - йдеться в повідомленні.

За минулу добу окупанти обстрілювали з РСЗВ Салтівський та Слобідський райони Харкова, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області. В Харкові є влучання в житловий будинок. Попередньо, ніхто не постраждав, додав Синєгубов.

В області пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури.

У м. Балаклія Ізюмського району 1 загиблий, 7 поранених. В Чугуєві – 1 загиблий, 1 поранений. В Харківському районі 1 загиблий в Черкаській Лозовій, 2 поранених в с. Слобожанське, зазначив голова ОВА.