Валютний ринок в умовах війни: день 103-й

У понеділок, 6 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер 2 червня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 27,30 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 154,40 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 0,27 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 2 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 49,5 млн доларів: на 172,7 млн доларів було подано заявок на покупку та на 123,2 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 13.00 сьогоднішнього дня євро купують по 31,4233 гривень, а продають по 31,7375 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 6 червня знизився майже втричі і склав 38775,96 млн гривень. Це сталося через те, що банки знову розмістили тимчасово вільні кошти на депозитних сертифікатах у Національному банку; ставка з них зросла з 9 до 23%.

На готівковому валютному ринку спостерігається продовження зміцнення гривні, яке почалося минулого четверга після оголошення рішення Правління Національного банку підвищити облікову ставку з 10 до 25% річних. У столиці цінник на продаж готівкового «американця» опустився до 35,35-35,40 гривень, що на 20 копійок дешевше, ніж минулої п'ятниці. Дешевшає долар і в інших містах України. Так, у Луцьку його продають по 35,30 гривень, у Хмельницькому – по 35,35, у Черкасах, Рівному та Одесі – по 35,40, а у Запоріжжі – по 35,50 гривень.

Євро на FOREX після зниження минулої п'ятниці знову зробило спробу вирости і піднялось до позначки 1,0752 долара. Готівкове євро, йдучи за доларом, подешевшало до 37,90-38,00 гривень. Нагадаємо, минулої п'ятниці у Києві за євро просили 38,20-38,40 гривень.

Ціна біткоїну в ніч на понеділок різко пішла вгору. До моменту написання статті його вартість на популярній біржі Binance досягла 31550 $ за монету. На цьому рівні короткострокові спекулянти почали закривати свої довгі позиції, фіксуючи прибуток, тому вище біткоїну піднятися буде вже складно.