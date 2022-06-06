Радник мера: шахраї розповсюджують фейки про евакуацію з Маріуполя

Зловмисники поширюють інформацію про нібито евакуацію з Маріуполя з району Порт-Сіті до Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Пропонують послуги власних перевізників за гроші, що начебто будуть долучатись до колони. При цьому посилаються, зокрема, на мій телеграм-канал. Ця інформація є cвідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично це шахрайство. Телефон шахраїв - +30683279596" , - написав він.

Андрющенко додав, що ніякої евакуації з Маріуполя на зараз не планується.