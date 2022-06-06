Safe Trade Binary Options: як навчитися безпечному трейдингу

У наш час професія, чи скоріше життєве кредо, "трейдер" уже не є чимось далеким, недоступним та буржуазним. Світ торгівлі на Форекс або інших біржах став настільки лояльним, що можна почати заробляти, маючи 1 долар на рахунку.

Виникає практично проблема: випити чашку кави в бістро або відкрити позицію на торговій платформі через брокера. У разі низки успішних угод ви вже зможете купити свою власну кавомашину.

Так, це реально. Але не все так просто. Трейдингу треба спершу навчитися. Розробити власну стратегію торгівлі. Згодом знайти надійного брокера, якому можна довірити свій капітал. Ну і звичайно - трохи везіння.

Якщо останнє – справа випадку, то із навчанням та пошуком посередника вам можуть допомогти спеціалізовані сайти. Там нічого не продають, не просять грошей та навіть немає реєстрації. Тільки інформація та корисні інструменти.

Історія створення Safe Trade Binary Options

Сьогодні ми розглянемо проект, створений звичайним трейдером для допомоги тим, хто вирішив долучитися до біржової торгівлі. Звичайний хлопець шукав своє місце під сонцем, надихався успіхами Уоррена Баффетта та вивчав фінанси.

І як новачок, без знань та розуміння як це працює – він терпів фіаско. Потім наривався на шахраїв, втрачав гроші, але не вірив у прибутковий трейдинг. У результаті він упорався. Як? Ви можете дізнатися це на сайті safetradebinaryoptions.com

Набагато цікавіше те, чим він готовий поділитися з вами на сторінках свого проекту.

Safe Trade Binary Options: чим і кому буде корисним

При переході на сайт ви відразу занурюєтеся в море корисної та актуальної інформації. Хоча автор і робить основний упор на навчанні торгівлі бінарними опціонами, там ви знайдете багато всього важливого і потрібного з Форекс, криптовалют, ICO, OTN, CFDs та інших біржових активів.

Усі категорії сайту компактно розмістилися у верхньому меню із швидким доступом. Якщо аналізувати сайт по блоках, їх виходить чотири:

Навчальні гайди з бінарних опціонів та криптовалюті Огляди та порівняння брокерів Потужний аналітичний інструментарій для трейдингу Експертний блог з авторськими матеріалами на біржову тематику

Звідси простежується чіткий логічний ланцюжок дій для будь-якого новачка, який виявив інтерес до торгівлі на біржі та Форексі:

Дізнатися основи та базові поняття

Вибрати надійного посередника

Використовувати аналітику для допомоги у прийнятті рішень

Закріпити теорію практичними порадами від експертів

А далі – лише пробувати!

Якщо ви твердо вирішили сколотити свій стан на торгівлі, проект Safe Trade Binary Options – це ваш шанс зробити перший крок. І другий, і наступний. Так, треба буде витратити час на читання матеріалів, благо - написаних просто і зрозуміло. А ще розібратися у значенні графіків та теплових карт. І звісно – як проводити технічний та фундаментальний аналіз.

Але повірте, воно того варте. І чому завжди згадується Уоррен Баффет?

Живий графік для бінарних опціонів

Бінарні опціони не дарма такі популярні, адже пропонують найпростіший варіант результату "все або нічого". Це майже як підкидати монетку, загадуючи що випаде – орел чи решка. Але є ключова відмінність: тут вирішує не так воля випадку, як холодний прорахунок.

І він складається з: базових знань, аналітики і, звичайно, наочних графіків.

Достатньо перейти в меню "Аналітика" і вибрати зі списку:

Після чого відразу відкриється основне вікно з показниками в режимі реального часу.

Користуватись живим графіком для торгівлі бінарними опціонами не складно. Весь основний необхідний інструментарій розташований у верхньому ряду, а допоміжний у вертикальній колонці зліва.

Залишається тільки:

Вибрати актив: акції, валютні пари, крипта, ф'ючерси, Форекс, CFD, облігації, індекси та інше. Визначитись з таймфреймом: від 1 хвилини до місяця Виставити візуальний стиль для графіків. Хоч "японська свічка", хоч "хрестики-нуліки". Підключити індикатори на власний розсуд. Тут все індивідуально.

Досвідчених трейдерів залучить широкий вибір допоміжних налаштувань, включаючи різні патерни та відстеження лінії тренду. Хто знає, той оцінить.

Висновки та думки щодо проекту Safe Trade Binary Options

Перше, що впадає у вічі – сайт абсолютно безкоштовний. Не потрібно жодних підписок, преміумів, реєстрацій та пожертвувань. Усі навчальні матеріали та інструменти для аналітики у вільному доступі.

Друге – все написано з душею, простою та зрозумілою мовою, з поступовим переходом до біржового сленгу. Але не на шкоду експертності.

Та й загалом сайт викликає довіру. Як і огляди брокерів, з якими можна мати справу. Однозначно гідний, щоб додати "Вибране".