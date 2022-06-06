Лавров пригрозив Києву за постачання далекобійних РСЗВ
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що чим більш далекобійні озброєння поставлятимуться Україні, "тим далі від своїх кордонів Росія відсуватиме лінію, через яку може виходити загроза". Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.
Таку заяву Лавров зробив на пресконференції 6 червня.
"Путін уже коментував ситуацію, яка складеться у зв'язку з надходженням нових озброєнь. Можу лише додати: що далекобійніше ви постачатимете озброєння, тим далі ми відсуватимемо від своєї території лінію, за якою неонацисти можуть загрожувати Російській Федерації", – сказав Лавров.