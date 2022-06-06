Арахамія: Корея може стати для України моделлю у відбудові
Південна Корея, яка пройшла період відновлення і стала однією з найпотужніших економік світу, може стати для України рольовою моделлю у відбудові, повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
Він зазначив, що Україна та Корея мають багато спільного, зокрема окуповані території. Також, за його словами, ці країни обидві хочуть, щоб їхні народи розвивалися, і мають постійно бути готовими захищати себе у війні.
Також обговорили можливості військово-технічної співпраці, співпраці у сфері високих технологій, зазначив Арахамія.
"Обговорили питання співпраці між нашими урядами, і найближчим часом з нашої сторони до Південної Кореї вирушить делегація, частково з політиків, частково з бізнесменів, щоб закріпити досягнуті домовленості", - розповів Арахамія.