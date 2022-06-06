Арахамія: Корея може стати для України моделлю у відбудові

Південна Корея, яка пройшла період відновлення і стала однією з найпотужніших економік світу, може стати для України рольовою моделлю у відбудові, повідомив﻿ голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Він зазначив, що Україна та Корея мають багато спільного, зокрема окуповані території. Також, за його словами, ці країни обидві хочуть, щоб їхні народи розвивалися, і мають постійно бути готовими захищати себе у війні.

Також обговорили можливості військово-технічної співпраці, співпраці у сфері високих технологій, зазначив Арахамія.