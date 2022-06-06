Російський депутат: РФ хоче залучити ОДКБ

Росія хоче залучити країни ОДКБ до окупації частини територій України. Про такі плани розповів голова комітету Держдуми РФ із оборони Андрій Картаполов, повідомляє Корреспондент.

"Не можна виключати, що затребувані будуть миротворці з країн ОДКБ" , - сказав він.

Російський депутат уточнив, що це буде можливим після того, як РФ окупує всю територію Донецької та Луганської областей.