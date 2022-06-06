МЗС Швеції: Стокгольм передасть Україні військову допомогу на суму 96 млн. євро
Глава МЗС Швеції Анн Лінде повідомила, що Стокгольм схвалив надсилання Україні військової допомоги на суму 95 мільйонів євро, повідомляє Новое время.
"Цей 4 пакет підтримки також включає фінансову допомогу Збройним Силам України. Загальна сума включає понад 95 мільйонів євро", - написала вона у Twitter.
Лінде повідомила, що Україна отримає протикорабельні ракети, протитанкові засоби та 12,7-мм гвинтівки разом із боєприпасами.
На сайті шведського уряду уточнили, що Стокгольм планує передати Україні ракетну систему Robot 17, автоматичні гвинтівки AG 90 та боєприпаси, а також додаткові 5000 броньованих набоїв 86.