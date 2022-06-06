ВМС України: корабельне угруповання РФ відкинули від українських берегів на 100 км

Корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ у Чорному морі відкинули від українських берегів на відстань понад 100 кілометрів, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

Там уточнили, що противник змушений був змінити тактику, намагаючись відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря.

Так, окупанти розгорнули в окупованому Криму та в захопленій Херсонській області берегові ракетні комплекси Бал та Бастіон, а також перекидають додаткові сили на острів Зміїний.

В той же час, у ВМС уточнили, що загроза завдання ракетних ударів на морському напрямку залишається.

"Інтенсивність ударів крилатими ракетами «Калібр» знизилася, водночас супротивник почав бити по наземних об'єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких – ураження бойових кораблів і суден" , - пояснили там.

Це може означати, що Росія використала значний обсяг сучасної ракетної зброї, і змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів якої достатньо для ударів по нашій території.

"В даний час в акваторії Чорного моря знаходиться до 12 великих десантних кораблів, проте більше третини з них перебувають у ремонті. Після знищення силами Військово-Морських Сил Збройних Сил України 3-х десантних катерів типу «Раптор» та десантного катера типу «Серна», угруповання противника налічує до 15 десантних катерів різного типу" , - резюмували у ВМС.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 13 кораблів та катерів.