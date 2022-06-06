У МОЗ заявили про ризик поширення холери в Маріуполі

У захопленому Маріуполі є ризик поширення холери, заявив головний санлікар України Ігор Кузін, повідомляє Новое время.

"Якщо відповідати на запитання, чи є там ризик поширення холери, то він справді там є. Ми знаємо, що на території цієї області і конкретно у Маріуполі реєстрували випадки холери у минулому, і ми зосереджені на тому, щоб такого не допустити та максимально профілактувати" , – сказав він на брифінгу.

Кузін додав, що з 1 червня МОЗ розпочало посилений нагляд за всіма випадками, які можуть імітувати холеру або підозру на неї.

Головний санлікар також наголосив, що ситуація з поширенням інфекційних захворювань у Маріуполі критична через масові поховання людей та відсутність доступу до питної води.

"Досить часто ми отримуємо інформацію про поховання в недозволених місцях, це може призводити до забруднення води, тому людям, які проживають на таких територіях, дуже важливо приділяти увагу використанню води з колодязів та водопроводів, її обов'язково потрібно піддавати термічній обробці" , - резюмував він.

6 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська окупаційна влада починає закривати захоплений Маріуполь на карантин. Є інформація, що у місті поширюється холера.

Маріуполь було заблоковано російськими окупантами майже три місяці. Події російських військових призвели до масштабної гуманітарної катастрофи. Окупанти розбомбили житлові квартали міста та цивільну інфраструктуру та блокують гуманітарну допомогу, там загинули щонайменше 25 тисяч мешканців.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що через проблеми з водопостачанням місту загрожує інфекційна катастрофа, до кінця року можуть померти ще понад 10 тисяч людей.