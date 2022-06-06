Міноборони: українські захисники відкинули супротивника на Слов'янському напрямі

Українські захисники відбили атаку російських загарбників на Слов'янському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це говорить брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника.

"Збройні Сили України продовжують оборонну операцію та нищать живу силу і техніку противника.

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках наші бійці успішно відбили сім ворожих атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки".

За словами речника Міноборони, після перегрупування росіяни наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного, але ЗСУ відбили атаку ворога.

Крім того, сили протиповітряної оборони ЗСУ збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотник окупантів.