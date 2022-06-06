Силовики заявили про викриття ще однієї схеми махінацій із гуманітаркою для ЗСУ

Правоохоронці заявляють, що викрили та припинили схему з імпорту тактичної амуніції і товарів військового призначення під виглядом гуманітарної допомоги, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Офіс генпрокурора, Бюро економічної безпеки, СБУ.

За даними слідства, підозрюваний мешканець Дніпропетровщини налагодив схему ухилення від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Разом зі своїм спільником 28 лютого 2022 року у період дії воєнного стану, щоб уникнути мобілізації підозрюваний виїхав з України за підробленими документами, перетнувши кордон з Угорщиною.

У подальшому в "Telegram" чоловіки створили групу з оголошеннями про асортимент та продаж товарів військового призначення.

Основними замовниками цих товарів були представники благодійних і волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи.

Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваного з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням і військовою амуніцією підрозділів Збройних сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах ведення активних бойових дій.

Підозрюваний закупляв товари військового призначення в країнах Європейського Союзу за перераховані йому кошти. Загалом було придбано товару на понад 60 млн грн.

Щоб не сплачувати митні та інші платежі в Україні, правопорушники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги, зазначають у БЕБ.

В подальшому ж ці товари реалізовувалися на території України за завищеними цінами. Таким чином підозрюваний ухилився від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 20,7 млн грн, вважає слідство.

Повідомляється, що правоохоронці провели обшуки на складі у Києві, де виявиди велику кількість товарів військового призначення.

Дослівно БЕБ:

"Вилучено документацію, яка підтверджує, що зазначені товари в’їхали в Україну під виглядом гуманітарної допомоги та докази продажу цих товарів через мережу Інтернет.

На банківські рахунки, що використовувалися при здійсненні протиправної діяльності, накладено арешт. Одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ. Досудове розслідування триває".