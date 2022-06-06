У Придністров'ї заявили про "диверсію" на автобазі військових РФ

В окупованому Придністровському регіоні Молдови нібито відбулася диверсія щодо російського військового контингенту, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба місцевого «слідчого комітету».

Напередодні вранці, 5 червня, в районі села Володимирівка (біля кордону з Україною) з дрону нібито скинули гранати РГД-5 на автобазу підрозділу «миротворчого контингенту».

"Постраждалих та руйнувань немає. На місці інциденту працювали фахівці, проводилися необхідні слідчо-оперативні заходи, вилучено фрагменти вибухових пристроїв" , - йдеться у повідомленні.

Також місцеві силовики додали, що призначено низку спеціальних експертиз, встановлюються всі обставини диверсії.