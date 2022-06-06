ОК "Південь": у Чорному морі готові до атак 2 ракетні кораблі та підводний човен РФ

У Чорному морі в готовності до атак знаходяться два ворожі ракетні кораблі та підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами "Калібр", повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до атак - 2 ракетні кораблі і підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами "Калібр"".

Командування зазначає, що на півдні ситуація залишається стабільно напруженою.

"Ворог продовжує ведення бойових дій на лінії зіткнення наявними силами, підтягуючи додаткове озброєння. Бої продовжуються на межі Миколаївської та Херсонської областей та в Бериславському районі Херсона. Там ворог хоче відновити втрачені позиції та веде обстріл сіл. Гостра ситуація на території Калинівської та Великоолександрівської" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зоні окупації росіяни намагаються запровадити рублі, а також тиснуть на аграріїв, щоб вони продовжували агробізнес, але врожай планують відбирати силою для потреб своїх підрозділів та місцевої влади.

Також, побоюючись підходів українських сил із моря, ворог минує узбережжя.