Зеленський: у полоні перебувають понад 2,5 тисячі бійців з "Азовсталі"

У російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців із "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших захисників з "Азовсталі", оскільки вони стали "публічними полоненими".

Також президент зазначив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади та представників "ДНР" щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритися на цьому.