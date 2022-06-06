СБУ: на блокпостах Херсонщини окупантам дозволили розстрілювати цивільних

Служба безпеки України отримала інформацію, що на блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних, які здадуться їм підозрілими, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресцентр СБУ, який публікує чергове перехоплення розмови двох окупантів із так званої "ДНР"

За даними спецслужби, ці особи забезпечують патрулювання для російських загарбників на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Шо везешь?". Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров" , – розповідає вояка з позивним "сєдой".

А його співбесідник уточнює: "…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?".

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