Зеленський: низка країн підштовхує Україну закінчити війну на невигідних умовах

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що деякі країни підштовхують Україну до закінчення війни на невигідних для Києва умовах, повідомляє Новое время.

"Звичайно, всім дуже хочеться максимально нас трішечки штовхати до якогось результату, точно небажаного для нас, тому що нас не запитують поки що, як ми це бачимо. Вигідному для тих чи інших сторін, у них, напевно, є свої інтереси різні: як фінансові, так і політичні" , — сказав Зеленський під час брифінгу.

Президент наголосив, що Київ має не допускати цього та працювати з європейськими та світовими державами.

"Втома наростає, люди хочуть якогось результату для себе. А нам з вами потрібен результат — для нас" , — наголосив він.

Раніше Зеленський говорив, що Еммануель Макрон пропонував піти на поступки щодо суверенітету України, щоб «зберегти обличчя» російському диктатору Володимиру Путіну.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що подібні заяви звучали і від інших європейських політиків.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що бажання деяких європейських політиків «зберегти обличчя» Путіну — це «тяжка хвороба».