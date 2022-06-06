Данилов розповів, як довго може протриматися Україна в умовах війни

Україна може дуже довго протриматися в умовах війни, незважаючи на окупацію значної частини, фінансові та енергетичні проблеми, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова для Financial Times.

Видання пише, що на тлі війни Україна зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами, а також нестачею пального після того, як російські ракетні удари знищили Кременчуцький НПЗ. Крім того, під загрозою опинилося вироблення електроенергії, оскільки захоплено станції, шахти і Запорізька АЕС.

"Багато фабрик і підприємств зупинили свої виробничі процеси і цикли через те, що Російська Федерація в даний час займає близько 20%... Як довго Україна може протриматися в такому стані? Я можу сказати довго, дуже довго. Хоча для нас це буде дуже і дуже проблематично " , - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українській економіці через війну проти Росії не вистачає близько 5 млрд доларів на місяць. Дефіцит закриватимуть завдяки міжнародній фінансовій допомозі.

При цьому стало відомо, що на сьогодні Україна отримує менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба в 5 млрд доларів.