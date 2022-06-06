Шмигаль: англійська може набути особливого статусу в Україні

Англійська може набути статусу мови ділового спілкування в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмігаль у Telegram.

За його словами, цю нагоду обговорили на урядовій нараді.

"Наразі Кабінет міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу. Англійська сьогодні використовується у діловому спілкуванні у всьому цивілізованому світі, тому надання йому такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та прискоренню євроінтеграції України.

Профільним міністерствам дане завдання розробити пропозиції та оформити відповідні документи".