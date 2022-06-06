КримSOS: у Херсоні лікарі масово відмовляються співпрацювати з окупантами

У тимчасово захопленому Херсоні лікарі масово відмовляються співпрацювати з російськими окупантами, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє громадська організація Крим SOS.

За інформацією організації, лікарі оформляють відпустки або пишуть заяви на звільнення, щоб уникнути тиску з боку російських військових.

"Лікарі у Херсоні масово відмовляються співпрацювати з окупантами. Наразі є інформація про те, що лікарі оформляють відпустки чи заяви на звільнення, щоб уникнути тиску з боку військових РФ" , — заявив голова правління КримSOS Денис Савченко.

Також стало відомо, що місцеві лікарні можуть перетворити на шпиталі для військових — щоб лікувати російських солдатів.

"У Херсоні окупанти намагаються перетворити одну з лікарень на військовий шпиталь для російських солдатів. Однак можливий варіант і вивезення обладнання. Представники окупаційної влади фотографують обладнання у медичних закладах" , - додав Савченко.

Зазначається, що невідомо, яка ситуація із ліками безпосередньо у медичних закладах. Раніше повідомлялося, що для цивільного населення вона критична — близько 90% аптек у Херсоні та області не працюють.