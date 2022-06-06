МЗС: Росія заборонила в'їзд 61 громадянинові США

Росія в понеділок заборонила в’їзд 61 американському громадянину у відповідь на "санкції США, що постійно розширюються", повідомляє Європейська правда.

Про це говорить заява МЗС Росії.

Зазначається, що до так званого стоп-листа увійшли "керівники провідних корпорацій ВПК, медійних платформ і рейтингових агентств, авіа- і суднобудівних компаній, а також окремі чиновники Держдепартаменту США, причетні до закидів про "зловмисні" російські кібератаки".

Серед людей, яким заборонили в’їзд до Росії – глави американських міністерств фінансів та енергетики Джанет Єллен і Джеремі Гренгольм, директорка з комунікацій Білого дому Кетрін Бедінгфілд, керівниця секретаріату президента США Ніра Танден.

Також у російському "стоп-листі" перебувають п’ятеро радників Джо Байдена, торгова представниця США Кетрін Чі Тай і брат державного секретаря США Томас Салліван.

У травні Росія повідомила про заборону на в'їзд Джо Байдену, Камалі Гарріс, Ентоні Блінкену та ще 960 американцям.

У російський санкційний "чорний список" були включені щонайменше п'ять громадян Сполучених Штатів Америки, які вже померли, але для яких продовжує діяти заборона на в’їзд до Росії.