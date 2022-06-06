Мер: у Мелітополі окупанти залишили майже всі блок-пости

У Мелітопольському районі Запорізької області російські окупанти покинули майже всі блок-пости, бо бояться наступу українських захисників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер міста Іван Федоров у Facebook.

"Окупанти покинули майже всі блок-пости Мелітопольського району. Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів.

Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв‘язок та Інтернет".

Федоров додав, що у найближчі місяці Мелітополь деокупують.

За його словами, пріоритет державної політики наразі - деокупація тимчасово окупованих територій Запорізької області.

5 червня до Запоріжжя із офіційним візитом приїхав президент України Володимир Зеленский.

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