Bloomberg: Індія зібралася вдвічі збільшити постачання російської нафти

Індія має намір вдвічі збільшити закупівлю російської нафти від "Роснефти" зі знижкою, повідомляє UBR.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Наразі державні переробники спільно працюють над укладанням та забезпеченням нових шестимісячних контрактів на постачання російської нафти до Індії. За словами джерел, вантажі запитуються на умовах доставки від "Роснефти", а продавець має займатися питаннями доставки та страхування.

Якщо ці угоди будуть досягнуті, то стануть доповненням до постачання, яке Індія уклала раніше.

Подробиці про обсяги та ціни все ще обговорюються з індійськими банками, які мають повністю фінансувати всі вантажі.

З індійської сторони йдеться про державних переробників Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum і Bharat Petroleum, а також приватних – Reliance Industries і Nayara Energy, які частково належать "Роснафті".

Індійські компанії мають намір частіше закуповувати нафту безпосередньо у російських компаній, оскільки провідні міжнародні трейдери, як-от Glencore, згортають свої угоди.

Раніше повідомлялося, що Китай непомітно нарощує закупівлі нафти в Росії за вигідними цінами, заповнюючи вакуум, що утворився після того, як західні країни відмовлялися від російської сировини.