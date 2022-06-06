ДПСУ: протягом години росіяни тричі обстріляли Сумщину та Чернігівщину
Упродовж години російські війська тричі обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
З боку російського села Чорноземне Містечко ворог обстріляв ділянку біля кордону в Городнянському районі Чернігівської області мінами калібру 120 мм.
Два обстріли рашисти вели по Сумській області. 6 хв ворог випустив по прикордонному Охтирському району, також на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої.
Ще 17 хв було випущено прикордонною територією Сумського району".