Данилов рассказал о состоянии пленных защитников Мариуполя

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що захисники Маріуполя, які вимушено потрапили в полон до окупантів, перебувають не в найкращих умовах, але вони живі та мають воду та їжу, повідомляє Новое время.

"Сьогодні вони не в комфортних умовах, це слід визнати. Принаймні вони живі та здорові" , — зазначив Данілов у коментарі 24 каналу.

За його словами, всього у полоні перебувають 2439 українських захисників. Він додав, що у них є їжа та вода. Проте секретар РНБО зазначив, що треба розуміти, що наші воїни зараз перебувають у ворога.

"Ми сподіватимемося, що рано чи пізно вони повернуться до нашої країни. Україна робить все, що від неї залежить. Однак багато інформації наразі закрито, щоб усі ці процеси не зірвалися" , — додав Данілов.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що визволенням бійців займається Головне управління розвідки Міністерства оборони. Зеленський сказав, що Росії невигідно застосовувати тортури проти захисників Маріуполя, бо вони стали «публічними полоненими».

У Генеральному штабі ЗСУ сказали, що командири підрозділів, які перебували на Азовсталі, отримали наказ від найвищого військового керівництва зберегти життя особового складу. До цього полк Азов опублікував заяву, в якій повідомив, що захисники Маріуполя виконали наказ та сподіваються на підтримку українського народу.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ, утримували угруповання у 20 тисяч російських загарбників і не пустили їх у Запорізьку і далі у Донецьку області. Він додав, що після цього герої отримали новий наказ зберегти свої життя.