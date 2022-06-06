Борель: Росія наближає продовольчу кризу ракетними ударами по Україні

Росія сприяє наближенню продовольчої кризи, знищуючи комплекси для зберігання українського зерна за допомогою ракет, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель у Twitter.

"Черговий російський ракетний удар, що сприяє глобальній продовольчій кризі. Російські війська знищили другий за величиною український зерновий термінал у Миколаєві" , - написав Боррель.

За його словами, пропаганда Путіна, яка намагається покласти провину у продовольчій кризі на санкції ЄС, стає "все більш цинічною".

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що продовольча криза виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансову політику західних країн.

Також ми писали, що, за словами Путіна, Російська Федерація готова надати гарантії безпеки для вивезення українського зерна Чорним морем.