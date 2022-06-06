ERR: в Естонії буде створено командну структуру на рівні дивізії НАТО

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас та глава британського уряду Борис Джонсон за підсумками зустрічі в понеділок домовилися про створення в Естонії командної структури на рівні дивізії НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ERR.

У спільній заяві Каллас і Джонсона основна увага приділялася естонсько-британському співробітництву у сфері оборони та необхідності зміцнити позиції НАТО у сфері захисту та стримування.

Каллас зазначила, що війна Росії в Україні докорінно змінила європейську безпеку.

"Загроза з боку Росії не зникла, і НАТО необхідно адаптуватися до нових умов безпеки" , - вважає прем'єрка.

Естонія і Британія також погодились, що НАТО має змінити свою позицію щодо оборони та стримування на східному фланзі, а конкретні рішення щодо цього мають бути ухвалені на саміті НАТО в Мадриді.

"Обороні Естонії потрібні сильні, з високим ступенем готовності і командною структурою війська НАТО, що функціонують. Ми домовилися з прем'єр-міністром Джонсоном, що Естонія і Британія співпрацюватимуть заради створення в Естонії командної структури на рівні дивізії" , - зазначила Каллас.

Подальші деталі створення командної структури будуть розроблені до саміту НАТО у Мадриді.

Раніше Кая Каллас висловила думку, що через реакцію Європейського Союзу на вторгнення Росії в Україну європейську єдність стало все важче утримувати.