Росію в Раді безпеки ООН звинуватили в насильстві в Україні
На сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН російську армію звинуватили в численних фактах сексуального насильства в Україні. Російський постпред Василь Небензя покинув зал на тлі цих звинувачень, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Twitter президента Європейської ради Шарля Мішеля.
Зазначимо, під час виступу Мішеля на адресу Росії прозвучали звинувачення в сексуальному насильстві в Україні та блокуванні експорту зерна по Чорному морю. Небензя у відповідь покинув засідання.
"Ви можете залишити залу, шановний посол, можливо, це легше, ніж чути правду", - прокоментував Мішель вчинок Небензі.
На дії Небензі відреагував і український постпред Сергій Кислиця.
"Втеча Небензя з Ради безпеки сьогодні була справжньою розвагою в Палаті, наповненій отруйною російською слинявою брехнею", - зазначив він.
Нагадаємо, у квітні Небензя в Раді безпеки ООН визнав, що Росія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію".
Ще в лютому Російська Федерація наклала вето на резолюцію ООН з вимогою припинити війну проти України. Причому нібито ймовірний союзник Росії-Китай - не голосував проти, а утримався.