The Guardian: Джонсон отримав вотум довіри від парламенту Британії

Палата громад парламенту Британії оголосила результати таємного голосування з приводу вотуму недовіри прем'єр-міністру Борису Джонсону, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Таким чином глава британського уряду отримав імунітет на рік.

Як повідомив глава консервативного комітету 1922 року Грем Бреді, всього проголосували 359 депутатів. Не було жодного зіпсованого бюлетеня.

Голоси розподілилися так:

211 - підтримали Джонсона.

148 - висловили недовіру.

Проте, варто зазначити, що, за результатами голосування, нинішньому главі уряду Британії не довіряють понад 40% депутатів його ж партії.

Попри те, що за правилами Консервативної партії, після відхилення вотуму недовіри британський прем'єр отримує річний імунітет, це правило потенційно можуть змінити.

Чому влада Джонсона похитнулася

Довіру своїх однопартійців Джонсон втратив через скандал, який розгорівся після витоку інформації про вечірку на Даунінг-стріт під час карантину в Британії. Хоч британський прем'єр і визнав свою провину, проте категорично відмовився йти у відставку. Після цього депутати-консерватори ініціювали голосування щодо вотуму недовіри.