ОВА: за добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області

У понеділок у Донецькій області внаслідок військових дій РФ загинули 4 мирні жителі, 7 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"За 6 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу: 2 у Нью-Йорку, 1 у Тимчасовому Яру та 1 у Пісках. Ще 7 людей отримали поранення.

Також вдалося уточнити інформацію про 1 загиблого в Лимані та 2 поранених у Лиманській громаді.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 4 цивільні, які отримали поранення в Луганській області".

Кириленко традиційно нагадав, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.