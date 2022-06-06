Зеленський: війна в Україні не повинна зникати з інформаційного поля

Тримати тему війни в Україні в інформаційному полі є складним завданням. Українці мають більше висвітлювати ситуацію у світі.﻿ Про це, із посиланням на звернення президента Володимира Зеленського, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Він зазначив, що тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже складно.

"Кожен має продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте, будь ласка, інформацію. Підтримуйте наші потреби. В першу чергу це стосується наших журналістів. Чим більше ви будете говорити про Україну у світі, тим швидше ми можемо закінчити війну і звільнити наші землі" , - заявив Зеленський.