Стало відомо, коли Греція передасть Україні озброєння

Греція відправить Україні анонсовані БМП в кількості близько 100 одиниць та інше озброєння тільки після отримання заміни від Німеччини.﻿ Про це, із посиланням на виступ офіційного представника уряду Греції Янніса Ойконому, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Греція передасть Україні близько 100 БМП із запасів НДР тільки в тому випадку, якщо обіцяні німецькі БМП дійсно надійдуть до Греції. Це пов'язано з тим, що Греція хоче володіти достатніми засобами для захисту островів в Егейському морі, на які може претендувати Туреччина" , - заявив Ойконому.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Греція передасть Україні танки радянського зразка, Берлін натомість надасть Афінам свої броньовані машини.