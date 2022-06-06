У США пообіцяли швидке постачання зброї на тлі "незначних успіхів" РФ

Влада США продовжить надавати військову допомогу Києву на тлі "незначних успіхів" Росії. Білий дім робить все можливе, щоб нова зброя якнайшвидше прибула в Україну.﻿ Про це, із посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Вона зазначила, що влада США надає Україні озброєння виключно для того, щоб допомогти їй захистити свою територію.

"Росія продовжує домагатися незначних успіхів і обмеженого прогресу в певних районах України. Саме тому ми продовжуємо якнайшвидше здійснювати постачання озброєнь і техніки. Українці борються за свою демократію" , - сказала Жан-П'єр.