У ЄС закликали Туреччину зайняти більш рішучу позицію стосовно РФ

Євросоюз звернувся до Туреччини із закликом зайняти більш рішучу позицію по відношенню до Росії. В першу чергу, мова йде про суворе дотримання санкцій, введених ЄС і США проти РФ. Про це заявив член Європейської комісії з питань розширення і політики добросусідства Олівер Вархелі.﻿ Про це, із посиланням на Teletrader, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Ми вітаємо конструктивну роль Туреччини в деескалації конфлікту. У той же час ми продовжуємо закликати Туреччину до більшої пильності, коли мова йде про запобігання обходу санкцій проти Росії" , – заявив Вархелі.

Раніше голова МЗС Туреччини Мевлют Чавошоглу повідомив, що обговорюватиме механізм забезпечення судноплавства з російським колегою Сергієм Лавровим.